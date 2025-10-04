Hojlund è già Re, Gazzetta: "Sognava di essere Haaland, ora fa il Lukaku"
Spalle larghe, stessa altezza e difesa del pallone, elasticità e allungo, ma esattamente dieci anni di meno: Romelu Lukaku e Rasmus Højlund. Quest'oggi la Gazzetta dello Sport propone il parallelo tra i due attaccanti, sottolineando che Hojlund sognava di essere Haaland e ora fa il Lukaku perché i movimenti sono simili, accorciando verso i centrocampisti, rifinendo o andando in cerca del gol col pallone lungo. E se te lo serve Kevin De Bruyne poi tutto diventa più facile nell'attaccare la profondità e giocare negli spazi.
Lukaku e Højlund sono motori a scoppio, scrive il quotidiano sportivo: "Uno s’è inceppato, l’altro è partito. Uno s’è infortunato, l’altro ne copre l’assenza segnando. E così è arrivata la sera dei due gol allo Sporting, il biondino si è sovrapposto al ragazzone nero, la faccia da bambino a quella del rapper. Lukaku e Højlund sono uniti non solo dal gol e dai movimenti, ma anche dall’ostinazione e dalla pazienza, ronzano e poi partono per segnare: elasticizzando il Napoli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro