Novità sul recupero di Lukaku, sta bruciando le tappe: la nuova tempistica

Novità sul recupero di Lukaku, sta bruciando le tappe: la nuova tempisticaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Romelu Lukaku fa sapere che il suo recupero va avanti a gonfie vele e che potrebbe bruciare le tappe in termini di tempistica per tornare in campo con la maglia azzurra. Lo racconta quest’oggi il quotidiano Il Mattino svelando di un possibile recupero anticipato intorno a metà dicembre.

L’attaccante belga si è fatto male a metà agosto e potrebbe dunque rientrare prima rispetto alla previsione di gennaio. L’obiettivo potrebbe essere la Supercoppa italiana, ma naturalmente serviranno altri aggiornamenti per fare il punto della situazione con più precisione.