Novità sul recupero di Lukaku, sta bruciando le tappe: la nuova tempistica
TuttoNapoli.net
Romelu Lukaku fa sapere che il suo recupero va avanti a gonfie vele e che potrebbe bruciare le tappe in termini di tempistica per tornare in campo con la maglia azzurra. Lo racconta quest’oggi il quotidiano Il Mattino svelando di un possibile recupero anticipato intorno a metà dicembre.
L’attaccante belga si è fatto male a metà agosto e potrebbe dunque rientrare prima rispetto alla previsione di gennaio. L’obiettivo potrebbe essere la Supercoppa italiana, ma naturalmente serviranno altri aggiornamenti per fare il punto della situazione con più precisione.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Gutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
05 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Genoa
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com