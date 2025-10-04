L'emergenza non è finita, ma per Conte qualche buona notizia c'è

L’emergenza non è del tutto finita, ma qualche buona notizia per Conte c’è, scrive il Corriere dello Sport raccontando dei rientri in difesa dove comunque mancheranno ancora Buongiorno e Rrahmani, ai box e non convocati dalle nazionali. Domani toccherà di nuovo a Beukema e Juan Jesus, con Marianucci pronto a subentrare visto che - così come Mazzocchi - tornerà a disposizione a differenza dell'Europa (non sono inseriti in lista Uefa).

Rientrerà Di Lorenzo a destra, dopo la squalifica, e la gestione delle energie resta un tema centrale. A sinistra Gutierrez - reduce da due partite intere in quattro giorni dopo uno stop lungo oltre cinque mesi - potrebbe lasciare spazio a Spinazzola o a Olivera. In porta Meret è favorito mentre Conte non farà a meno di De Bruyne e Hojlund e per il resto l'ipotesi Neres - e dunque il 4-3-3 - dipenderà dalle risposte fisiche degli altri centrocampisti.