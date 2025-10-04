Genoa, Ostigard: "A Napoli per vincere! Loro favoriti per lo Scudetto, che emozioni lì..."

Intervistato da Sky Sport, il difensore del Genoa Leo Ostigard ha parlato della sfida di Napoli contro la sua ex squadra: “E’ un momento difficile, ma contro il Napoli proveremo a vincere la partita, sarebbero tre punti importanti per noi. E’ la squadra che ha vinto lo Scudetto, molto forte, è la favorita anche quest’anno, poi ci sono De Bruyne, Hojlund, tanti giocatori forti ma noi proveremo a vincere”.

Sugli anni a Napoli: “Ho imparato molto, sono stati anni con emozioni, ho giocato in una squadra molto forte, ho giocato e segnato anche in Champions, abbiamo vinto ma ci sono tanti giocatori forti e non giochi tante partite”.

Sul nuovo Genoa: “La squadra è diversa dalla prima esperienza, abbiamo bisogno di punti perché la squadra è forte, i tifosi danno emozione, per me è importante e su questo è similare a Napoli. La pressione che c’è è come a Napoli, mi piace questo, anche se Napoli è più grande. Abbiamo pochi punti ma Vieira è un grande mister e tutti lo rispettano molto”.

Sugli ex compagni dello Scudetto: “Sì, sono in contatto, scrivo ad esempio a Lobotka, Rrahmani, ma non tutti i giorni ma sono due persone bravissime”.