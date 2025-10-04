Genoa, Ostigard: "A Napoli per vincere! Loro favoriti per lo Scudetto, che emozioni lì..."

Genoa, Ostigard: "A Napoli per vincere! Loro favoriti per lo Scudetto, che emozioni lì..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Intervistato da Sky Sport, il difensore del Genoa Leo Ostigard ha parlato della sfida di Napoli contro la sua ex squadra: “E’ un momento difficile, ma contro il Napoli proveremo a vincere la partita, sarebbero tre punti importanti per noi. E’ la squadra che ha vinto lo Scudetto, molto forte, è la favorita anche quest’anno, poi ci sono De Bruyne, Hojlund, tanti giocatori forti ma noi proveremo a vincere”.

Sugli anni a Napoli: “Ho imparato molto, sono stati anni con emozioni, ho giocato in una squadra molto forte, ho giocato e segnato anche in Champions, abbiamo vinto ma ci sono tanti giocatori forti e non giochi tante partite”.

Sul nuovo Genoa: “La squadra è diversa dalla prima esperienza, abbiamo bisogno di punti perché la squadra è forte, i tifosi danno emozione, per me è importante e su questo è similare a Napoli. La pressione che c’è è come a Napoli, mi piace questo, anche se Napoli è più grande. Abbiamo pochi punti ma Vieira è un grande mister e tutti lo rispettano molto”.

Sugli ex compagni dello Scudetto: “Sì, sono in contatto, scrivo ad esempio a Lobotka, Rrahmani, ma non tutti i giorni ma sono due persone bravissime”.