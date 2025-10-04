Da Genova: "A Napoli rischio cappotto se non c'è un cambio d'atteggiamento"

Da Genova: "A Napoli rischio cappotto se non c'è un cambio d'atteggiamento"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:15Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Genoa al Maradona dovrà ritrovare in fretta un atteggiamento che l’aveva decretato avversario non semplice da affrontare. Altrimenti potenzialità ‘cappotto’ a Napoli ed inasprimento di una classifica già penalizzante, scrive quest’oggi sul quotidiano Il Secolo XIX l’ex giocatore ed allenatore del Genoa, Claudio Onofri, presentando la gara di domani pomeriggio.

Il Genoa scenderà in campo contro un Napoli ringalluzzito dalla vittoria in Champions League che ha riscattato l’ultimo ko in campionato contro il Milan, a differenza del Grifone reduce dalla brutta prestazione contro la Lazio che ha accentuato le difficoltà di inizio stagione con la classifica che segna appena due punti per i rossoblù.