Novità col Genoa? Conte ha una tentazione dopo lo sforzo in Champions

Il Napoli riceve il Genoa con l'obiettivo della vittoria per restare in testa al campionato prima dello stop per le nazionali. Antonio Conte deve valutare lo sforzo Champions e prenderà le sue decisioni nel corso dell’allenamento di rifinitura. La sensazione è di un piccolo turnover: in difesa rientrano sicura- mente Meret e Di Lorenzo che ha scontato la squalifica in Champions, ma il dubbio riguarda la tentazione - scrive Repubblica - di dare una chance a David Neres dal primo minuto.

Il brasiliano non indossa la maglia da titolare dallo scorso 14 aprile (il 3-0 all’Empoli), prima di un finale condizionato dagli infortuni. Il brasiliano può rappresentare sicuramente un fattore decisivo per le ambizioni del Napoli: può giocare a sinistra qualora Conte decidesse di cambiare modulo e giocare col 4-3-3 oppure a destra (se Politano dovesse essere stanco) anche nell'attuale 4-1-4-1. Il tecnico del Napoli avrà ancora un allemamento per sciogliere il dubbio.