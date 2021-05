Auriemma sta con Gattuso: "Due stagioni positive, lo saluterò con una telefonata e non un tweet"

"Saluterò Gattuso non con un tweet, ma almeno con una telefonata: se la merita al termine di due stagioni travagliate sul piano personale e professionale, eppure positive per la Coppa Italia vinta in piena pandemia ed un quinto posto che sa di poco, dopo la rimonta del ritorno", così il giornalista Raffaele Auriemma su twitter, in riferimento al tweet di saluto di Aurelio De Laurentiis per congedare Gattuso.