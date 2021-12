Auriemma su Insigne: "Sta iniziando a capire che non è più fondamentale per il Napoli"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma: "Il Napoli questa sera ha l'occasione per rilanciarsi al secondo posto e mettersi all'inseguimento della capolista.

Insigne? Con Lorenzo va a finire che va a finire. Mi sembra anche umano che un giocatore in scadenza si guardi in giro se, in scadenza di contratto, da campione d'Europa e da trentenne, deve passare da 4,5 milioni ad un'offerta da 3 milioni più bonus. Ho la sensazione che Insigne stia iniziando a prendere coscienza che non sia più un elemento fondamentale, temo arriveranno giorni difficili per come è sensibile e come tiene alla maglia. Farà fatica a dimenticare che la sua società lo sta mettendo alla porta".