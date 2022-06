Auriemma su Zerbin: "Non si viene convocati in Nazionale così... Napoli non fare un errore"

“Il Napoli deve guardare bene Zerbin".



Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Il Napoli deve guardare bene Zerbin. Non vieni convocato in Nazionale così… anche se la Nazionale sta messa maluccio. Personalmente credo sia un errore non tenerlo, dal momento che andranno via sia Politano che Ounas probabilmente”.