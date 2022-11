Auriemma svela il programma del Napoli: "Il 22 dicembre ci sarà il rompete le righe"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato su Facebook le date della preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato.

I giorni di vacanza per gli azzurri stanno per terminare. Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato su Facebook le date della preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato: " Stanno per finire le vacanze forzate del Napoli. Martedì 29-11 è previsto il rientro dei calciatori nelle loro abitazioni, il giorno dopo ci sarà il raduno a Castelvolturno con test ed allenamenti, mentre l’1 dicembre è programmato il volo per Antalya dove il club azzurro ha fissato il proprio quartier generale presso il Regnum Hotel.

Nella permanenza in Turchia gli azzurri giocheranno due amichevoli, una contro una squadra turca e l’altra con una formazione di Premier League. Il ritorno in Italia è previsto il 12 dicembre, la squadra continuerà la preparazione a Castelvolturno in vista della ripresa del campionato e lo farà anche giocando due amichevoli, una in trasferta contro una formazione europea e l‘altra allo stadio Maradona probabilmente contro il Villarreal. Il 22 dicembre ci sarà il rompete le righe per le festività natalizie fino al giorno 28 e da quel momento si lavorerà per preparare la trasferta del 4 gennaio in casa dell’Inter".