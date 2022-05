Auriemma: "Uno tra Ounas e Politano andrà via, io terrei Zerbin e prenderei Deulofeu"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito: "Bisogna guardare al mercato in uscita: se va via uno, ne entra un altro. Se è vero che Ancelotti per il Real Madrid sta pensando a Fabian e Lozano, allora puoi anche arrivare a prendere Berardi. Cavani? Non so che interessi o obiettivi abbia, sicuramente non resterá senza squadra. Il Matador anche con le stampelle lo porterei a Napoli. Secondo me uno tra Ounas e Politano andrà via. L’idea di tenere Zerbin e prendere Deulofeu a me piace tantissimo”.