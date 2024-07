Avellino, Perinetti: "Conte-Napoli grande operazione di ADL. Senza coppe può vincere subito"

"Conte al Napoli? Una grande operazione di De Laurentiis. Senza coppe può vincere subito". Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, ha concesso un'intervista a Il Mattino per parlare dell'approdo di mister Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Questo innanzitutto il suo ricordo: "Quando arrivai alla Juventus nel 1998 il centrocampo bianconero era formato da gente del calibro di Deschamps, Davids, Zidane. E chi era il trascinatore che dava disposizioni in mezzo al campo? Antonio Conte. Mi impressionò la sua sicurezza anche al cospetto di giganti".

Perinetti ha poi commentato la nuova avventura di Conte: "Conte è il tecnico giusto per gli azzurri. Lo descrivono come un arrogante, che allena e vince solo con i top player. Non è affatto così. A Bari ha vinto senza essere il favorito, a Siena idem. Poi va alla Juve che è settima e la porta al primo posto in classifica. Quando andò a Torino dissi a Galliani: vince il campionato. Antonio è uno che costruisce le vittorie, mattone su mattone. E non è vero che vince solo con i grandi nomi. Sa valorizzare ogni calciatore attraverso il lavoro. Padoin, vi ricorda qualcosa?".

Chiosa con una sorta di pronostico: "Conte è abituato a lavorare con quello che trova e a tirar fuori sempre il meglio. Ecco perché sono certo che a Napoli farà bene e lo farà subito. È ossessionante nella ricerca della vittoria".