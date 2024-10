Repubblica - Atalanta e Milan vogliono Raspadori a gennaio: il Napoli ha fissato il prezzo

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 11:50 In primo piano

Questa la notizia diffusa dall'edizione online di Repubblica sull'attaccante azzurro:

Giacomo Raspadori continua a essere nei pensieri dell’Atalanta ma non solo: c'è anche il Milan. Questa la notizia diffusa dall'edizione online di Repubblica sull'attaccante azzurro. Arrivano nuove voci sul classe 2000, che era già stato cercato da Gasperini alla fine di agosto, trovando però la porta chiusa dal Napoli. La Dea, però, pare pronto a tornare in pressing su Raspadori, così come un'altra big del nostro campionato.

"Non c’è solo l’Atalanta però: nelle ultime settimane anche il Milan ha preso informazioni sul calciatore. I rossoneri sono alla ricerca di una seconda punta, capace di giocare al fianco di Alvaro Morata. La valutazione resta alta: il Napoli vorrebbe trattenere – almeno fino a giugno – Raspadori: Conte infatti vorrebbe bloccare tutto il gruppo squadra fino al termine della stagione. Il club campano lascerebbe partire il 24enne jolly offensivo solo davanti a un’offerta di 30 milioni di euro".