L'ex Lecce Tiribocchi: "Possibile problema mentale, dipende come ha lavorato Gotti"

vedi letture

"In questo momento della stagione è pesante prendere batoste simili, soprattutto quando sai che nella giornata seguente hai contro una squadra come il Napoli".

Simone Tiribocchi, opinionista ed ex attaccante del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Lecce? In questo momento della stagione è pesante prendere batoste simili, soprattutto quando sai che nella giornata seguente hai contro una squadra come il Napoli. I salentini potrebbero avere un problema dal punto di vista mentale dopo la pesante sconfitta, dipende come ha lavorato l’allenatore.

Krstovic mi piace molto, è un pò in ritardo per le caratteristiche che ha, non è molto fisico ma mi piace come approccia alla partita, messo in una grande squadra può fare tanti gol”.