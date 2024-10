Podcast Con Conte è tornato il leader silenzioso

Nell'annata dello Scudetto Amir Rrahmani era stato uno dei migliori difensori del campionato. L'anno scorso, invece, non è riuscito a ripetersi, complici anche i tanti problemi del Napoli. Ma in questa stagione con Antonio Conte il centrale kosovaro è tornato ai suoi livelli, riprendendosi la difesa.

