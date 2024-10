Due rientri certi e pensieri di mini turnover: la strategia di Conte per il Lecce

Vietato fermarsi. Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione, subito a grandissimo ritmo, per mettere nel mirino la sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato, la settima nelle ultime otto gare in Serie A (l'ottava nelle ultime nove considerando anche la Coppa Italia). Una striscia straordinaria che potrebbe valere anche un ulteriore allungo, prima dell'arrivo dei big-match, considerando che le inseguitrici Inter e Juventus si affronteranno tra loro. La settimana è praticamente quella tipo, ma poi arriverà l'infrasettimanale col Milan e quindi contro il Lecce potrebbero esserci diverse novità di formazione oltre che dei recuperi.

Due rientri

A partire da Alex Meret che non è stato rischiato ad Empoli ma è totalmente ristabilito e si riprenderà il posto tra i pali. Ha smaltito la stanchezza post-nazionali anche Mathias Olivera, entrato già nel finale ad Empoli con ottimi risultati, e loro due saranno le prime due novità dell'undici titolare. Per Lobotka, sostituito da Gilmour ad Empoli, c'è invece bisogno ancora di tempo e lo slovacco ad oggi resta in dubbio per la sfida sul campo del Milan.

Chance per Neres?

Probabile anche un mini-turnover a pochi giorni da Milano. Se non ora, quando una chance per il brasiliano? Potrebbe rifiatare Kvaratskhelia, impegnato anche in nazionale, anche se Politano spende molto in un lavoro anche difensivo che col Lecce al Maradona potrebbe non essere necessario. In ogni caso, Neres dopo spezzoni spettacolari e numeri incredibili - 1 gol e 3 assist in 77' in Serie A - attende la prima maglia da titolare in campionato.