“Non mi fanno entrare”, il Napoli smentisce: “Aspettiamo Dalma ed eredi Maradona quando vorranno”

"Il Napoli aspetta allo stadio le signore Dalma e Gianinna Maradona e tutti gli eredi Maradona ogni qualvolta avranno il piacere di assistere a una partita della squadra". Sul Corriere dello Sport arriva la presa di posizione della SSC Napoli in merito alle dichiarazioni di una delle figlie del Pibe de Oro:

"Il club azzurro ha diffuso la propria posizione in merito alla vicenda emersa lunedì dopo le dichiarazione di Dalma, la primogenita del Pibe, intervenuta insieme con sua sorella alla cerimonia del premio «Per Sempre con Diego». «Mio padre sarebbe stato felice di vedere un altro scudetto. Anche io tifo Napoli, ma non posso entrare allo stadio. Non mi fanno entrare nello stadio che porta il mio cognome. Non so cosa sia accaduto», le parole di Dalma a bordo della MSC World Europa, teatro della manifestazione. A prescindere da ogni tipo di incomprensione possibile, la storia sembra chiarita: il Napoli - fa sapere ancora il club - sarà felice di accogliere gli eredi Maradona per tutte le partite che vorranno. Punto. Dalma e Gianinna, nel frattempo, sono rientrate in Argentina dopo la manifestazione".