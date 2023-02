Avv. Fimmanò: "Simeone da record, nessuno come lui al mondo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato esperto di diritto sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato esperto di diritto sportivo: "Il Napoli ha avuto due grandi fortune nella propria vita: la prima di aver avuto Maradona, la seconda che questa squadra resterà per sempre nella storia per quanto sta facendo. Diciamoci la verità: questo Napoli non era programmato per diventare il più forte di tutti i tempi, ma lo sta diventando. Mai si era vista una squadra poter vincere lo Scudetto battendo tutti i record. Poi mi dispiace che la Juventus sia stata penalizzata: tra vent'anni si dirà che questo Scudetto del Napoli sarà dovuto perché aiutato dall'assenza della Juve. E invece siamo dinanzi ad una situazione quasi astrale! E vi dirò, sono anche fiducioso sulla Champions... De Laurentiis neanche si sarebbe mai immaginato un Napoli così forte, quindi figuriamoci se potevamo immaginarcelo noi (ride ndr). La pausa ha fatto anche bene a questo Napoli, eliminando un ipotetico periodo di calo. Peccato la sconfitta con l'Inter, ad incontrarla adesso sarebbe fino 3 o 4 a 0 per gli azzurri.