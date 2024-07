Podcast Avv. Giuliani: “Lukaku più adatto a Conte, ma non escludo che Osimhen possa restare”

vedi letture

L'avvocato Francesco Giuliani è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' su Tmw Radio per commentare vari temi legati al Napoli.

L'avvocato Francesco Giuliani è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' su Tmw Radio per commentare vari temi legati al Napoli.

Che ne pensa dell’arrivo di Conte e dei suoi metodi?

“È il modo migliore per cominciare un programma triennale. Sarà importante sfruttare la settimana senza impegni, anche se vedo questo come un primo anno di preparazione per i prossimi”.

Su Kvaratskelia e Osimhen che idea si è fatto?

“Innanzitutto Conte ha detto che vuole trattenere Kvaratskelia e Di Lorenzo, ha posto la sua condizione. Io ricordo poi che ci sono dei contratti che andranno rispettati. O si rinnova o il contratto resta così, il resto sono idiozie. Anche Di Lorenzo ha appena rinnovato e dunque i mal di pancia sono destinati a rimanere nel nulla. Per Osimhen non escludo che possa restare, perché non penso che De Laurentiis lo svenderà. Il Napoli ha i soldi per pagare il suo stipendio. Il discorso forse sarebbe più su sull’equilibrio dello spogliatoio, ma Conte in quel senso potrebbe potrebbe equalizzare i rapporti”

Come inciderà maggiormente Conte?

“Gli allenatori l’hanno scorso non hanno dato gioco, ma era la situazione in generale ad essere compromessa, c’era troppo disordine. Conte secondo me inciderà in questo; ha insistito per avere Oriali, che a me ha ricordato quando Ferlaino prese Allodi. Quando quest’ultimo arrivò riorganizzò il Napoli in maniera seria e, proprio come Oriali, aveva rapporti con il palazzo. Dal mercato sono arrivati tutti giocatori fisici, partendo da Marin e Buongiorno, fino ad arrivare a Spinazzola a ai rumor su Hermoso. La rosa cambierà proprio in questo senso”.

Lukaku potrebbe sostituire Osimhen?

“Tutto sommato per il gioco di Conte Lukaku è più adatto di Osimhen. Ha più tecnica e capacità di far salire la squadra. Se il belga è al top per me è meglio del nigeriano”.