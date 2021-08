Avv. Grassani: "Ricorso Osimhen? Non c'è fretta, ma sono fiducioso per la riduzione"

Mattia Grassani, legale a cui si affida il Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport dopo le due giornate ricevute da Osimhen: "Dopo aver valutato la procedura d'urgenza, abbiamo optato per quella ordinaria: una giornata dovrà scontarla e poi c'è la sosta, non c'è fretta. Per il resto, siamo in attesa di leggere il referto di Aureliano. Sono fiducioso? Ci sono una serie di motivi che fanno ben sperare".