AZ, l’inviato a Napoli: “Mancherà Boadu, uno dei più forti ma ci saranno 9 titolari"

Nel corso di 'Si gonfia la rete', trasmissione in onda su Radio Marte è intervenuto Cristian Willaert, giornalista di Fox Sports Olanda e inviato a Napoli per Napoli-AZ Alkmaar: “Sono a Napoli già da un giorno e ho avuto un’accoglienza fantastica, la gente è gentilissima. Sono al centro tecnico di Castel Volturno, anche il Napoli è stato molto ospitale con me. Chi ama il calcio non può non amare Napoli, se parli poi di Maradona si pensa subito al Napoli.

La partita si giocherà? Penso di sì. Nel weekend le positività erano poche, poi sono aumentate. Sono partiti 19 calciatori. Tra i positivi ci sono pochi titolari, tra cui però Boadu, uno dei giocatori più rappresentativi e forti della squadra. Però 8-9 giocatori titolari ci saranno, quindi secondo me la partita si giocherà. Non sarà una partita del tutto regolare perché l’AZ perde qualche calciatore fondamentale e soprattutto perde molte sostituzioni. Anche a ranghi completi il Napoli sarebbe superiore. Tra gli aggregati della formazione giovanile c’è anche il figlio di Gullit, a gara in corso può mettersi in evidenza. Il Napoli però resta favorito.

Calo di prestazioni dell’AZ quest’anno? Non starà giocando bene come l’anno scorso ma c’è anche molta casualità. Produce tante palle gol ma ne sfrutta di meno, gli avversari invece pare che alla prima occasione facciano gol. La squadra ha avuto anche problemi di espulsioni nelle prime gare. Credo che il rendimento della squadra sia destinato a crescere”.