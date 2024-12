Podcast B. Galli: "Mercato a gennaio? Conoscendolo, Conte non è mai contento"

L'agente e presidente dell'AIACS Beppe Galli è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di vari temi.

Questo Milan può fermare l'Atalanta?

"Sono gli episodi che fanno la differenza nel calcio. Le squadre da metà classifica in su possono competere e vincere. Il campionato italiano è tosto, anche contro l'ultima devi faticare. Atalanta da Scudetto? E' la più europea che abbiamo in Italia, non è una sorpresa. Ogni tanto ha dei passaggi a vuoto che non gli hanno permesso quel salto di qualità che merita".

Lazio e Fiorentina le sorprese. Faranno qualcosa a gennaio? E chi ha operato meglio in estate?

"Credo che quando fai molto bene, deve esserci un'occasione, ma altrimenti non si cambia con facilità. Gli allenatori quando hanno un gruppo compatto che fa bene, si cerca di rimanere così. Non mi aspetto manovre. Chi ha fatto meglio? Entrambe alla fine, visti i risultati".

Juventus e Napoli invece saranno protagoniste del mercato di gennaio?

"La Juve dovrà fare qualcosa di più visti tutti questi infortuni. Deve però anche far quadrare il bilancio e se riesce a fare delle operazioni con prestiti, magari con obblighi o diritti di riscatto, può fare qualcosa. Il Napoli? Conoscendo Conte, non è mai contento e proverà a portare a casa qualcosa".