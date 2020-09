Bacconi elogia Gattuso: "Sa sfruttare i 5 cambi che significa cambiare metà squadra"

Nel corso di Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha elogiato la gestione della gara di Gattuso: "Io sono contento che Gattuso sappia cambiare la partita. C'è un aspetto dirompente: i 5 cambi, ovvero cambiare il 50% della squadra, e quindi avere in mente come cambiare la squadra, come modulo, atteggiamento, uomini, sarà un fattore che farà la differenza, più di 11 titolari forti. La variabilità l'ha gestita benissimo".