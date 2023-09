Bacconi: “Napoli già in calo con Spalletti, stesse difficoltà degli ultimi 3 mesi”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Il Napoli sta sottoperformando ma non dimentichiamo gli ultimi 3 mesi della scorsa stagione. Garcia non ha la bacchetta magica per tornare a gennaio-febbraio, quei 3 mesi ci sono stati. Se prendiamo quel Napoli di quel periodo aveva le stesse difficoltà di questo di Garcia”.