Bacconi nega il rigore su Anguissa: “Non c’è niente, ottimo VAR!”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi che ha commentato l'episodio avvenuto ieri che ha visto protagonista Anguissa. "Non c’è nulla. Anguissa gioca il pallone e l’altro lo tocca mentre cade. Non è paragonabile all’episodio di Inter-Juve. Il VAR ha fatto bene a non chiamare l’arbitro, non è fallo per niente!”