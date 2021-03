Bacconi: "Rigore per il Milan? Polemica inutile, applicazione perfetta del Var"

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi s'è espresso sul rigore non concesso al Milan nella sfida contro il Napoli: “La procedura utilizzata ieri è stata correttissima. L’arbitro non vede il tocco del centrocampista e non concede il calcio di rigore, altrimenti non sarebbe andato al monitor. Il VAR, che ha 12 telecamere, vede che c’è un contatto tra il piede di Bakayoko e il polpaccio dell’avversario. Non è un contrasto di gioco o uno spalla a spalla, c’è uno sgambetto e per questo richiama il direttore di gara. L’arbitro giustamente va a vedere e giudica ininfluente il contatto sulla caduta del giocatore, per questo non assegna il rigore. Non c’è stata nessuna smentita del VAR da parte dell’arbitro di campo, è stata semplicemente utilizzata la tecnologia per fare un approfondimento. Tutto è stato perfetto e secondo me si fa polemica sul nulla”.