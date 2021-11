Bacconi sicuro: “Nessun rigore su Osimhen, l’arbitro ha fatto bene a non intervenire”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi che si è soffermato sul tanto discusso episodio che ha cisto protagonista Osimhen. Il nigeriano ha subito un contatto molto dubbio in area nel primo tempo, ma l'arbitro ha lasciato proseguire senza sanzionare il fallo: “Se fischiano falli del genere rischiamo veramente di vedere tanti rigori in ogni partita. La penso come l'arbitro, ha fatto bene: non è un intervento da punire. Osimhen crolla come se l'avessero sparato. Per me è solo un discorso per aumentare l'audience televisiva”.