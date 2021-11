Bagni: "Dal mercato servono questi due innesti. Insigne? Gli dispiacerebbe andar via"

Salvatore Bagni, storico ex del Napoli di Maradona, ha analizzato alcuni temi di casa azzurra attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Dal mercato servono un'alternativa a Mario Rui e una a Koulibaly, considerando i tanti problemi fisici di Manolas. Il rinnovo di Insigne? Gli dispiacerebbe troppo andare via da Napoli. A 31 anni, essendo un uomo squadra che ormai incide da tanto, un club lo trova, ma io lo vedo soltanto con la maglia azzurra. Neanche nera e azzurra: sono per la tinta unita. E non credo nella pista estera".