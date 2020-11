Bagni: "Napoli può approfittare dei passi falsi di Juve e Inter. Scudetto? Non voglio che Rino..."

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto al Corriere del Mezzogiorno: "Scudetto Milan? Per me non ha la rosa giusta per puntare ad un obiettivo così complesso, non ha la qualità sufficiente nonostante lo straordinario rendimento di un campione come Ibrahimovic. In alcuni ruoli sono contati, basta pensare alla difesa dove hanno pochissime alternative.

Scudetto Napoli? Rino è un amico e non voglio che mi mandi a quel paese. Il Napoli ha un’ottima squadra, la colloco subito alle spalle di Juventus e Inter e quindi potrebbe approfittare dei loro passi falsi. Non vedo altre squadre in grado d’impensierire sul lungo periodo la Juventus e l’Inter.

Bakayoko? Nasco attaccante, ero più forte di lui in fase offensiva. Bakayoko è molto bravo nel recupero palla e nell’interdizione, è impressionante il livello di condizione atletica nonostante, quando è arrivato al Napoli, non giocasse da sette mesi".