Bagni racconta: "Diego pranzava alle 15, gli dissi: 'Questa casa non è un albergo' e lui capì"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto speciale con Diego Armando Maradona: "Arriviamo a Napoli insieme, nel 1984. Alloggiavamo nello stesso hotel. Io insieme a mia moglie, lui con altre 10 o 15 persone. Eravamo agli opposti, a me non piaceva uscire la sera. Ma fra noi la stima fu immediata perché lo trattavo da Diego e non da Maradona. Se avevo qualcosa da dirgli, glielo dicevo. Abbiamo passato nottate intere a discutere di cose che gli scottavano.

Per lei si sarebbe trasferito a Cesenatico: "Per 30 anni è venuto a casa nostra, si fermava per almeno 15 giorni portandosi dietro una decina di amici. Andava a giocare a golf, solo che aveva i suoi orari. Si svegliava alle 12, faceva colazione, andava al campo e pranzava alle 15. Un giorno gli andai a parlare e dissi testuali parole: 'Guarda Diego che questo non è un albergo, si mangia alle 12.30 e alle 19.30'. Lo capì, bastava dirgliele le cose".