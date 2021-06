Bagni sul mercato: "Alcuni nomi non servono, prenderei uno di questi 3 centrocampisti"

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha affrontato il tema mercato in un'intervista a Repubblica: "Preferenze non ne esprimo. Alcuni giocatori non servono: Flemming del Fortuna Sittard o De Ketelaere del Club Bruges sono due trequartisti, il Napoli ha bisogno di elementi con altre caratteristiche. Basic del Bordeaux, Doucouré del Lens o Camara dell’Olimpiakos hanno quelle giuste e possono prendere il posto di Bakayoko".