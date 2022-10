Bagni svela: “Un anno fa mi mossi prima di tutti per Kvara, chiesi informazioni ad un pallanuotista"

"Mi ero mosso molto prima che tutti lo vedessero, poi purtroppo non è successo niente".

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, l’operatore di mercato Salvatore Bagni ha svelato un retroscena: "Un anno fa chiesi a Fabio Baraldi, giocatore di pallanuoto che gioca per la Georgia, di interessarsi di Kvaratskhelia ma non sono riuscito a prenderlo. Mi ero mosso molto prima che tutti lo vedessero, poi purtroppo non è successo niente. E’ destinato a diventare un calciatore importantissimo, un fenomeno di livello mondiale nei prossimi anni. Ci sta facendo vedere delle cose incredibili in Serie A".