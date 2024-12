Baiano: "Cosa beve chi dice che il Napoli sia quello dello Scudetto? Manca un giocatore-chiave..."

Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ci si affida alle iniziative di Politano e di Kvaratskhelia. Davanti c’è un giocatore che è completamente diverso da Osimhen, mi viene da ridere quando si dice che il Napoli sia quello dello scudetto. Cosa hanno bevuto queste persone? Il Napoli ha perso un attaccante da 25 goal a campionato, ha perso un muro come Kim e ne ha, per fortuna trovato un altro come Buongiorno. Se però ad una squadra togli due pezzi pregiati e vediamo un Kvaratskhelia che è un lontano parente da quello dello scudetto è normale che i risultati non possono essere gli stessi.

Si sta facendo un dramma perchè Conte ha fatto una scelta di mettere le riserve in Coppa Italia. Il calcio non è un’equazione esatta, Conte ha fatto la scelta giusta dando spazio a chi gioca di meno. Però va detto che esistono i titolari e le riserve, non tutti sono uguali. I titolari esistono nonostante dia fastidio dirlo. Le riserve del Napoli hanno dato ragione a Conte che fa bene a tenerli fuori. Ho visto l’Empoli che s’è presentata a Torino con le riserve che però hanno dato una gran risposta all’allenatore. Se sono una riserva, quando scendo in campo ho il dovere di mettere in difficoltà il mio allenatore e questo a Roma non è successo”.