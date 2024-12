Baiano: "Kvaratskhelia? Giusto cederlo se non vuole restare"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, allenatore ed ex calciatore di Napoli, Fiorentina ed Empoli:

Antonio Conte, nella sua ultima conferenza stampa, ha scaricato su altri il peso di dover vincere?

“Sì, non capisco questo nascondersi. Se prendi il Napoli, l’Inter, la Juventus o il Milan, devi lottare per vincere. È normale. Anche la Lazio e la Roma sono in piena corsa. Ogni squadra con ambizioni deve assumersi le proprie responsabilità”.

Il Milan ha superato il momento complicato?

“Il Milan ha avuto difficoltà, ma non è una squadra qualsiasi. Parliamo di una piazza importante, come il Napoli, che non può permettersi di stare indietro. Però bisogna essere realistici: il Napoli, ad esempio, ha saputo fare a meno di grandi giocatori in passato e deve continuare su questa strada. Mi riferisco anche a giocatori come Kvaratskhelia: se un calciatore non vuole restare, la società deve essere pronta a venderlo al miglior offerente. Nessuna squadra italiana può permettersi di pagare certi stipendi oggi. Bisogna essere pragmatici. Kvara deve solo portare una offerta da 80/100 milioni ed andare via, la questione rinnovo sta diventando una sorta di Beautiful, il ragazzo non sta avendo riconoscenza per chi lo ha scovato quando era sconosciuto. Il Napoli non deve fare un sacrificio per accontentarlo, storicamente ci si è separati da calciatori ben più forti ed il georgiano ha fatto bene solo al primo anno. Non è Maradona: si puoi fare a meno di lui”.