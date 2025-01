Baiano: "Spinazzola e non Ngonge? Sarebbe clamoroso, non ci credo..."

Nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte è intervenuto il doppio ex di Fiorentina e Napoli, Francesco Baiano: "Se dovesse giocare Spinazzola al posto di Politano con Neres sarebbe clamoroso, non ci crederei neanche se la vedessi! Battute a parte se Conte pensa a questa soluzione è perchè magari vuole avere un'arma in panchina per cambiare la partita, tipo Ngonge o Raspadori. Ma a me non piace come mossa. La Fiorentina è una squadra votata all'attacco, produce e allo stesso tempo lascia molto all'avversario, per questo il Napoli deve fare una partita molto attenta e concentrata in fase di non possesso.

I viola hanno 4 calciatori davanti importanti, che trovano sempre soluzioni pericolose. In questo momento Kean è un attaccante di livello europeo, ha forza e convinzione in questo momento molto importanti. Non segna solo ma è funzionale al gioco della squadra. La scelta di Spinazzola potrebbe essere legata alla necessità di non sbilanciarsi, non essendoci Buongiorno, e per frenare le avanzate di Dodo'. Questa è solo una lettura di questa possibilità. Palladino è un allenatore che mi ha sorpreso perchè non ha i paraocchi. Nel corso del ritiro ha portato il suo credo con la difesa a tre. Ma dopo qualche partita in cui la Fiorentina pareggiava sempre ed era una squadra spenta, senza idee. E, da tecnico intelligente, ha provato la difesa a quattro e ha trovato la chiave per esaltare i suoi giocatori. Lukaku è un giocatore che fa la fortuna della squadra, fa un lavoro oscuro importante, perchè favorisce l'inserimento di centrocampisti ed esterni. Il problema è a monte: se si deve sostituire un attaccante da 25 gol a stagione è chiaro che Lukaku non può piacere a tutti. Non è il più grande finalizzatore di una volta, è ormai da 15 reti a stagione. Raspadori ha grande velocità di esecuzione, deve giocare più vicino alla porta. Ho sentito e letto che Conte lo sta provando da mezzala: per me bisognerebbe utilizzarlo nel suo ruolo"