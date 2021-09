Baiano su Insigne: "Determinante anche se non al top. Con un gesto s'è dimostrato capitano"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'allenatore ed ex attaccante Francesco Baiano ha parlato di Lorenzo Insigne: “E‘ un giocatore determinante, ci mette sempre lo zampino e questo fa la differenza. Le sue prestazioni sono di alto livello nonostante non sia al top. E’ normale che non si può stare sempre al 100%, ma fa sempre assist e gol.

Maturato? Ad esempio ha evitato il peggio andando a prendere Osimhen quando protestava per il giallo. E' entrato nella parte del capitano e di come deve intervenire”.