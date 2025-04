Ballardini esalta Raspadori: "Avere uno come lui è una fortuna! Sullo Scudetto..."

L'allenatore Davide Ballardini, intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live', ha parlato dei temi del giorno in casa Napoli: “La difesa del Napoli è la migliore perchè è l’intera squadra che si impegna e tutti i calciatori sono bravissimi nella fase difensiva grazie al lavoro quotidiano di Conte. Il Napoli e l’Inter erano già sullo stesso piano quando la prima aveva tre punti di distacco dalla seconda… ora ancora di più. Gli impegni dei nerazzurri sono importanti e tolgono energie fisiche e nervose.

Raspadori ha qualità straordinarie, ha una serietà e professionalità altrettanto importanti, quindi è sempre il suo momento. Quando viene impiegato mi sembra che non tradisca mai, il suo lo fa sempre e anche con qualità. Avere un giocatore così in rosa è una fortuna, ogni allenatore sarebbe contento di avere un calciatore del genere, anche per la sua duttilità. Non credo che bisogna irrigidirsi troppo sulle formule o sui sistemi di gioco perchè il Napoli ha dimostrato in questa stagione che può giocare in vari modi, mettendo sempre i calciatori nelle migliori condizioni possibili. E così la squadra di Conte ha mostrato equilibrio con il 4-3-3, ma anche con il 4-4-2 o con la difesa a tre. Dipende dalla disponibilità dei calciatori, è importante capire cosa fare con la palla o senza, nelle due fasi, con concentrazione e con la qualità degli azzurri. L’Inter in questo momento avverte il peso del finale di stagione: ha all’orizzonte due gare di straordinaria importanza con il Barcellone e deve giocare 5 gare non facili nel nostro campionato. Di certo i nerazzurri sanno gestire questi momenti e sapranno reagire alla sconfitta con il Milan. Ci sono però ostacoli oggettivi e deve superare maggiori difficoltà rispetto al Napoli”.