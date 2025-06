Conte: "Rassegnato a esser solo, come tutti gli allenatori! Le decisioni sono sempre mie"

Antonio Conte protagonista della nuova edizione di 'Sette', l'inserto del Corriere della Sera in vendita domani in edicola e in edizione digitale. Un'intervista a cuore aperto quella dell'allenatore azzurro, di cui è stata già diramata una prima anticipazione: "La rinuncia più grande è stata non vedere tutte le fasi di crescita di mia figlia Vittoria", svela commosso mentre la ragazza, 17 anni, lo guarda compiaciuta e ammirata.

"Ma sono rassegnato ad esser solo - ammette - un allenatore deve esserlo, ha un suo staff, si confronta, ascolta ma alla fine ogni decisione viene presa da me, nel bene e nel male». I rapporti con i club, quello chiaro e schietto con De Laurentiis, con il quale ha avuto bisogno di un chiarimento prima di ripartire per la seconda stagione consecutiva. Il lavoro, la vita privata, padre e figlia insieme per un pomeriggio sotto i riflettori di 7"