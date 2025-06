Braida: “De Bruyne un fenomeno, complimenti al Napoli! Avrei portato lui e Lukaku al Milan”

Ariedo Braida, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Kevin De Bruyne per me è un fenomeno, rappresenta il mio prototipo ideale di centrocampista. Sa fare tutto. Pensare che l’ho conosciuto quando era giovanissimo giocava ancora in Belgio e mi colpì immediatamente, lui e Lukaku li avrei portati al Milan, però nelle mie personali valutazioni era il mio preferito. Lui ha le stigmate del campione, devo fare complimenti al Napoli”.