Podcast Brambati: “Napoli tra i club ad aver vinto lo scudetto con l’organico meno forte”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Un pensiero su Gattuso ct?

"Sono contentissimo che sia venuto lui, perché è un amico. Ma non è un mago. Sappiamo com'è quel ruolo, è completamente diverso da quello di allenatore di un club. Ho sentito parlare Gravina, che ha detto che l'uomo giusto è Gattuso. Peccato che l'uomo giusto non è Gravina. Spalletti ha fatto i suoi errori, ma se vedi chi aveva a disposizione...con poco o niente nessuno riesce a fare i miracoli. Mi sono piaciute le parole di Buffon, che a questi livelli non ci sono allenatori scarsi e scienziati, ma che ci sono allenatori adatti per certi tipi di situazioni. Oggi la Nazionale ha bisogno di un ct con le caratteristiche di Gattuso. Si deve sudare e deve essere un onore indossare quella maglia. E poi Gattuso ha anche qualità tecniche, non è uno che ha solo tirato fuori orgoglio dalle sue squadre".

Mercato già in fermento, soprattutto per gli attaccanti:

"Sicuramente tutte le squadre si stanno muovendo su questo ruolo. Il colpo potrebbe essere Osimhen, se lo prendesse la Juve sarebbe tanta roba. E' uno che fa la differenza. E poi conosce già il campionato italiano, che è molto difficile. Il Napoli si sta muovendo abbastanza bene, perché se riesce ad arrivare a quei 3-4 giocatori in ruoli chiave farà il salto in avanti. Negli ultimi anni il Napoli è stato uno dei club con l'organico meno forte a vincere lo Scudetto. McTominay ha fatto 12 gol in totale allo United e ne ha fatti 12 in una stagione col Napoli, la difesa vedeva Juan Jesus primo ricambio dei centrali difensivi, Neres è stato infortunato nel finale e non aveva già Kvara. Si vede proprio la mano dell'allenatore. Conte non era arrabbiato che Kvara fosse stato ceduto, lo vedeva che era senza entusiasmo, ma voleva un investimento a gennaio. Alla fine di tre colpi non ne è arrivato nessuno ed è lì che si è arrabbiato e ha fatto ancora più gruppo, facendo tirare fuori il 150% da ognuno dei suoi. Ora mi aspetto che lo accontentino come gli hanno detto. E mi aspetto una buona Champions, perché non si può nascondere".

Theo Hernandez che farà?

"Non lo vuole nè Tare nè Allegri. So che l'Atletico si è fermato. Ha anche un problema extra-calcistico, per questo non risulta molto affidabile. C ison osocietà e dirigenti che guardano molto a questi aspetti".

Inter, che dice di Chivu?

"Il primo allenatore che ha cercato Marotta è Allegri, non Chivu. E poi Fabregas. Prima ha cercato uno di gestione, poi ha svoltato su un giovane, perché Fabregas era il numero 1 dei giovani. E so che ha cercato anche Vieira. E' una scommessa, la squadra però c'è".