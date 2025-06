Schira: "Altro che Sancho, andrei più su Ndoye e Lang! E mi stuzzica Chiesa con Conte..."

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Ndoye piace molto al Napoli, ha anche il prezzo giusto. Lui, infatti, al Bologna prende 1,5 milioni di euro a stagione. Il 15% è la percentuale che andrà al Basilea e, proprio per questo motivo, il Bologna vuole 40 milioni di euro. Il Napoli, però, può abbassare i costi dell’operazione con l’inserimento di Zanoli nell’affare.

Altri nomi? Il Napoli sta giocando su diversi tavoli, ma i nomi sono quelli che sono usciti. Il Napoli ha le idee chiare: avere il 70% della rosa a disposizione per Dimaro. Sancho? Il prezzo del cartellino è abbordabile, mentre lo stipendio è un po’ altino: bisognerà vedere se spalmerà il suo stipendio. Anche se lui è un po’ un incompiuto, prenderei più Ndoye e Lang. Anche se vorrei vedere Chiesa con la preparazione di Conte. Lui, almeno per me, può fare ancora la differenza in Serie A se rimesso a lucido.

Vice Meret? Il Napoli segue Milinkovic-Savic e Suzuki, ma bisognerà vedere se ne varrà la pena investire 20 milioni per un secondo portiere. Doppio colpo dal Bologna Ndoye-Beukema? Se viene Ndoye, non credo che il Bologna ceda anche Beukema. Credo che possa partire Lucumì, visto che ha una clausola rescissoria fino al prossimo 10 luglio. Il Bologna ha già proposto un rinnovo a Beukema, per poi poi venderlo nel 2026. De Bruyne è un grandissimo colpo, ma andrà gestito. Conte troverà il modo per utilizzare al meglio De Bruyne”.