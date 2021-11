Ballotta su Meret: “Se continua a non giocare titolare deve lasciare Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, fra le tante, di Inter e Lazio. “Ospina-Meret? L’alternanza in porta non mi piace, ma il colombiano sta dimostrando di avere qualcosa in più, anche se io preferisco l’italiano. Il ragazzo è stato anche falcidiato dagli infortuni, dunque è stato sfortunato. Non mi sento di dargli consigli, ma al posto suo, se non fossi titolare andrei a giocare altrove. Per continuare a crescere e completarsi deve giocare con continuità. Nella mia carriera mi sono sentito spesso superiore a chi mi era avanti nelle scelte del mister, fortunatamente sono sempre riuscito a dimostrare il mio valore quando mi chiamavano in causa, e grazie a ciò ho giocato da professionista fino a 44 anni. Comunque, a certi livelli bisogna essere bravi a diventare un punto di riferimento anche oltre i novanta minuti, ed io credo di esserlo sempre stato”.