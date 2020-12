Balzaretti: "Non perdere in Olanda non era scontato! Gattuso? Nessuno meglio di lui..."

Federico Balzaretti, ex terzino e ora opinionista di Dazn, ha commentato AZ-Napoli all'indomani della sfida ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Un pareggio in Olanda non è mica da buttare: l'Az è una squadra ostica ed il Napoli ha il discorso qualificazione nelle proprie mani. Gli olandesi giocano un bel calcio, li osservo da tempo e non è scontato non perdere ad Alkmaar. Il Napoli non deve recriminare per ieri ma per la gara d'andata, dove aveva comunque attaccato e tirato diverse volte in porta. Ad ogni modo, essere sempre al 100% non è facile per nessuno: Real Madrid, Psg, Bayern ed altre, tutte hanno avuto un mezzo passo falso".

OBIETTIVI - "Il Napoli può arrivare in fondo a qualsiasi obiettivo, l'importante è restare equilibrati. Vanno messe comunque in preventivo prestazioni non al top mentalmente e fisicamente visti i numerosissimi impegni stagionali. Gattuso? Nessuno meglio di lui può gestire una situazione del genere, sia per la rosa di alto livello sia per la sua esperienza da calciatore e oggi da allenatore con idee moderne".