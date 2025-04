Balzaretti: “Prodigio Scudetto? No, preventivabile con Conte e una competizione”

L'ex calciatore e oggi commentatore Federico Balzaretti, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato del sorpasso del Napoli di Antonio Conte in testa alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni.

Antonio Conte dice che vincere lo Scudetto sarebbe un prodigio, sei d'accordo? "Quando prendi Antonio Conte per me non è un prodigio, cioè si sapeva che Conte - zitto zitto - andava per portare il Napoli più in alto possibile. Per cui, la vittoria del Napoli sarebbe un capolavoro senza alcun dubbio, però insomma sappiamo la mentalità di questo allenatore e quello che poteva portare. La squadra comunque è vero che l'anno scorso non aveva fatto bene, ma ha pure quella parte che aveva vinto lo scudetto due stagioni prima. Che fosse la favorita magari non lo si poteva pronosticare a inizio campionato, ma che fosse lì lì avendo solo questa competizione era invece una cosa preventivabile".