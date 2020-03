Barça-Napoli a porte chiuse, Azzi: "C'è il rischio che in tanti si mettano in viaggio lo stesso"

Sembra ormai sempre più probabile la possibilità che Barcellona-Napoli si disputerà a porte chiuse. Il giornalista di Repubblica Marco Azzi, ha commentato così la questione attraverso Twitter: "Camp Nou chiuso ai tifosi del Napoli: è questa la soluzione che si profila per la sfida di Barcellona. I 5 mila biglietti venduti sarebbero rimborsati, ma per hotel e voli a 8 giorni dalla gara è già troppo tardi. C'è il rischio che in tanti si mettano in viaggio lo stesso, temo".