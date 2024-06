Bargiggia: “Conte non è la soluzione a tutti i mali! Kvara via? ADL non si strapperebbe i capelli…”

Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di TvPlay

Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Le dichiarazioni del padre e dell’agente di Kvara? Il Napoli sicuramente si lamenterà e quest’ultimi diranno che le loro parole sono state travisate. La realtà è che è logico che Kvara voglia andare via soprattutto se c’è il PSG pronto a ricoprirlo d’oro. A Napoli c’è una situazione esplosiva, Conte ha un po’ assestato il tutto ma non basta.

L’agente di Kvara nei mesi scorsi è stato più volte a Napoli ma De Laurentiis non lo hai mai incontrato per un rinnovo. Ma secondo voi De Laurentiis se dovesse vendere Kvara si strapperebbe i capelli? Lo ha pagato 10 milioni, lo venderà a 70-80. Di cosa stiamo parlando?

Conte non è la soluzione di tutti i mali, cosa può fare lui? In questo mondo così globalizzato cosa può fare? Per me è sovrastimato perché in molti pensano che lui possa convincere tutti i calciatori a rimanere. Quest’ultimi sono stranieri e hanno agenti stranieri, magari non sanno manco chi è Conte per dire”.