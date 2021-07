Bargiggia: "Se ADL non vuole più investire perché non vende il Napoli? C'è chi farebbe carte false..."

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo sito ufficiale ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa circa un ridimensionamento dei costi del Napoli per fa fronte alla crisi causata dal Covid-19: "La Pandemia c’è stata per tutti, giusto calmierare gli investimenti. Ma prima cosa ha fatto? Nulla. Imprenditori come lui, quelli dell’Atalanta e dell’Udinese per esempio, invece sul territorio e per il club hanno investito e costruito. Che poi, il passivo del Napoli nei numeri è davvero poca cosa: sui 20 milioni di euro. Questo ovviamente è un merito nella gestione.

Ma, a questo punto, se non ha più voglia di investire nel Napoli perché non lo mette in vendita? Dietro l’angolo c’è un numero infinito di Fondi di investimento e di imprenditori americani che farebbero carte false per acquistare un club così prestigioso. Ma se non vuole vendere, caro Aurelio, almeno non pianga e cominci ad investire qualcosa sul Napoli e per Napoli".