Bargiggia sull'incontro Juve-Ramadani: "Bianconeri in difficoltà, ecco cos'è successo"

"La Juventus è in forte difficoltà in questo momento dopo il primo no incassato da Koulibaly e dopo aver scoperto da Ramadani che su Milenkovic è avanti l'Inter. La partita ovviamente è ancora aperta su tutto ma ad oggi questo è". Così su twitter il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia sugli sviluppi dell'incontro di ieri tra i bianconeri e l'agente Ramadani.