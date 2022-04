Bari, LDL: "In B mi aspetto ancora più entusiasmo, questa piazza meriterebbe la Serie A”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a Sky Sport della promozione in Serie B della sua squadra

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a Sky Sport della promozione in Serie B della sua squadra e del percorso compiuto in tutti questi anni: “Arrivai qui all’improvviso, i primi di agosto, e mi sono lanciato in una vera e propria start up per costruire un club e una squadra in vista di un campionato di Serie D che sarebbe iniziato pochi giorni dopo. Abbiamo fatto un un percorso non facile, arduo, impegnativo dove ho conosciuto una città bellissima e alla fine siamo riusciti a tornare in Serie B, una categoria che questa piazza merita, anzi meriterebbe la Serie A. Il momento più complicato è stato l’arrivo del Covid perché il campionato si è fermato e poi è ripartito, siamo arrivati in finale play off dove però abbiamo perso con un gol annullato e un nostro attaccante infortunato quasi subito. - continua De Laurentiis - Francavilla e Catanzaro le due vittorie che sono state dal punto di vista emozionale più importanti perché abbiamo capito che potevamo farcela".

Come vi presenterete in Serie B

"Mi aspetto ancora più entusiasmo, già domani contro l’Avellino possiamo battere il record fatto segnare contro l’Andria e forse anche contro il Palermo all’ultima giornata. Spero di dimostrare all’Italia quanto vale Bari. Stadio? Abbiamo avuto la fortuna che il sindaco e il comune investiranno tanto per lo stadio in vista della Serie B: dai seggiolini fino al terreno di gioco e all’impianto d’illuminazione. Affronteremo il campionato in uno stadio bello".