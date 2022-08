Bari, LDL sul record di pubblico: "C’è entusiasmo in tutta Italia dopo due anni difficili"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato a pochi minuti dall'avvio della gara contro il Palermo che farà registrare un pubblico delle grandi occasioni.

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato a pochi minuti dall'avvio della gara contro il Palermo che farà registrare un pubblico delle grandi occasioni con oltre 34mila presenti: “Il mercato è ancora aperto e troveremo tutte le pedine giuste per affrontare al meglio il campionato. Con Polito è stato un incontro fortunato perché ci troviamo sia a livello umano che progettuale e questo è fondamentale quando si è in un'azienda, ci siamo trovati molto bene a lavorare assieme.

Record di pubblico? Sono davvero curioso del tifo bellissimo che ci sarà, sono curioso per il calcio, c’è entusiasmo in tutta Italia dopo due anni difficili e questo è molto importante per tornare a vivere come prima.

Parma? Sono felice di questo gruppo che ha dimostrato di stare in campo, non subire e reagire immediatamente. È stato uno step importante perché essere un gruppo può fare la differenza. Il Parma è una squadra molto forte e sono molto contento per i ragazzi, ma il campionato è solo all’inizio. So di avere un gruppo molto importante e questo mi fa ben sperare".